Hinweis auf Waffe löst Großeinsatz in Rendsburg aus

Rendsburg (dpa) –

In einer Bar im schleswig-holsteinischen Rendsburg läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Es habe Hinweise auf eine Bedrohungslage mit einer Schusswaffe gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Lage sei mittlerweile beendet. «Die Polizei war mit ausreichend Kräften vor Ort, sodass keine Gefahr für Unbeteiligte bestand.» Einsatzkräfte hatten den Bereich abgesperrt. Zuvor hatten Medien berichtet.

«Alle Personen sind aus dem Objekt heraus und es schließen sich nun weitere Ermittlungsmaßnahmen der Polizei an», sagte die Sprecherin weiter. Mehrere Menschen befänden sich derzeit noch im polizeilichen Gewahrsam. Der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden. Außerdem werde wegen des Verdachts gegensätzlicher Körperverletzung ermittelt. Ob tatsächlich eine Waffe im Spiel war, konnte er noch nicht sagen.

Zu den Hintergründen des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Polizeisprecherin betonte auf Anfrage: «Es gibt keine Toten, das kann ich sagen, keine Schwerverletzten.» Laut dem «Flensburger Tageblatt» soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Weitere Angaben sollen im Laufe des Tages folgen.