Hannover 96 holt Magdeburgs Abwehrspieler Hugonet

Hannover (dpa) –

Der französische Abwehrspieler Jean Hugonet wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Magdeburg zu Hannover 96. Das gaben beide Clubs bekannt. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb einen Vierjahresvertrag und wird in Hannover wieder mit Trainer Christian Titz zusammenarbeiten. Der holte ihn 2023 auch schon von Austria Lustenau zum FCM.

«Der Club hat große Ambitionen und eine klare Idee, wie Fußball gespielt werden soll. Dass ich den Trainer und seine Spielweise schon kenne, wird mir sicherlich zum Start helfen», sagte Hugonet.

Sein Vertrag in Magdeburg war nach drei Jahren ausgelaufen. Der Franzose wechselt deshalb ablösefrei nach Hannover.