Zug kollidiert mit Baum – S5-Strecke teils gesperrt

Hannover (dpa/lni) –

Nach der Kollision einer S-Bahn mit einem umgestürzten Baum kommt es auf der Linie S5 zwischen Hameln und Steinheim zu Einschränkungen. Die Strecke sei derzeit gesperrt, teilte die S-Bahn Hannover mit.

Für Reisende wurde demnach ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Aktuell seien zwei Busse zwischen Hameln und Steinheim unterwegs, die alle Zwischenhalte bedienen. Zwei weitere Busse seien angefordert worden. Wie lange die Störung dauern wird, war zunächst unklar.