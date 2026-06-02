Dachse unter Gleisen: RB47 bis Donnerstag teils gesperrt

Celle (dpa/lni) –

Wegen eines Dachsbaus unter den Gleisen bleibt die Bahnstrecke der RB47 zwischen Wittingen und Wahrenholz bis einschließlich Donnerstag gesperrt. Betroffen sei die Linie Uelzen-Gifhorn-Braunschweig, teilte die Bahngesellschaft Erixx mit.

Zwischen Wittingen und Wahrenholz fährt demnach ein Busnotverkehr. Die Busse seien allerdings ohne festen Fahrplan unterwegs, die Fahrzeiten der Züge könnten nicht eingehalten werden. Zudem sei keine Fahrradmitnahme in den Bussen möglich. Auf der gesamten Linie seien weitere Ausfälle und Verspätungen möglich.