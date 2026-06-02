Verband: größte Armut im Land Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Mehr als jeder vierte Mensch in Bremen lebt in Armut. In keinem anderen Bundesland seien so viele in finanzieller Not, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband mit. Die Armutsquote betrug in Bremen im vergangenen Jahr 27,5 Prozent, bundesweit 16,1 Prozent. Auch in Niedersachsen lag die Quote mit 17,4 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Situation verschärfe sich, warnt der Verband. Im Jahr zuvor lag die Armutsquote im kleinsten Bundesland noch bei 25,9 Prozent. Der Trend zeichnet sich bundesweit ab: Zuletzt lebten in Deutschland immer mehr Menschen in Armut. Ihr Einkommen reicht nicht aus, um in angemessener Weise an der Gesellschaft teilhaben zu können.

Laut dem Bericht sind besonders Alleinerziehende und allein lebende Menschen von Armut betroffen. Auch bei vielen jungen Erwachsenen und Senioren reicht das Geld nicht, unter ihnen sind deutlich mehr Frauen als Männer.