Wasserrohrbruch in Harburg – Vollsperrung der B73 aufgehoben

Die Buxtehuder Straße, als B73 eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Harburg, musste wegen eines Wasserrohrbruchs voll gesperrt werden. (Archivbild) Marcus Golejewski/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die wegen eines Wasserrohrbruchs für mehrere Tage voll gesperrte Bundesstraße 73 in Hamburg-Harburg ist wieder befahrbar. Die Vollsperrung sei am Mittag aufgehoben worden, teilte Hamburg Wasser mit. Auf der nördlichen Fahrbahnseite sei nun eine provisorische Verkehrsführung eingerichtet, es stehe jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

«Die Reparaturarbeiten am eigentlichen Rohrbruch verlagern sich nun auf die südliche Fahrbahnseite», hieß es weiter. Wie lange diese Arbeiten noch dauern werden, war zunächst unklar. Das hänge vom tatsächlichen Schadensausmaß ab.

Die Fahrbahn der B73 war am Mittwochmorgen über die gesamte Breite unterspült worden. Die beschädigte Trinkwasserleitung hat den Angaben zufolge einen Durchmesser von 50 Zentimetern.

Wasser unterspülte Fahrbahn und Gehweg

Rund eine Stunde lang hatte das Wasser den Angaben zufolge Fahrbahn und Gehweg unterspült. Deshalb sei die Fahrbahn abgesunken und der Wasserdruck im Trinkwassernetz im Zentrum von Harburg und im Stadtteil Wilstorf sei deutlich zurückgegangen. Die Versorgung wurde noch am Mittwoch gesichert und der Netzdruck stabilisiert.

Die vierspurige Buxtehuder Straße ist als Bundesstraße 73 eine zentrale Verkehrsachse in Harburg. Sie verbindet die B75 und die Harburger Innenstadt mit der A7. Die Schadstelle liegt etwa in Höhe des Amtsgerichts Harburg.