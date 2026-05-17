Sieben Verletzte nach Unfall mit drei Autos in Ostholstein

Wangels (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Wangels (Kreis Ostholstein) wurden sieben Menschen leicht verletzt, unter ihnen drei Kinder. Der Unfall ereignete sich am Mittag auf der B202, als ein Fahrer beabsichtigte, von der Bundesstraße abzubiegen und dabei einen entgegenkommenden Wagen übersah, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Auto, welches sich im Abbiegevorgang befunden hatte, auf ein drittes Auto aufgeschoben wurde.

Sieben Beteiligte wurden leicht verletzt, unter ihnen auch ein 3, ein 8 und ein 14 Jahre altes Kind. Die Bundesstraße war über eine Stunde gesperrt.