Polizistin von Dose am Kopf getroffen und verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Polizisten in Bremen sind von einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsene angegriffen worden. Eine Polizistin sei dabei von einer geworfenen Getränkedose am Kopf getroffen und leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten wurden außerdem mit Pyrotechnik beworfen.

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Sonntag wegen einer Ruhestörung vor einem Kiosk im Stadtteil Osterholz alarmiert worden. Vor Ort entdeckten sie die Gruppe, die laute Musik abspielte und ein kleines Feuer angezündet hatte. Die Polizisten wurden direkt bei ihrem Eintreffen angegriffen.

Mit der Hilfe von weiteren alarmierten Kollegen wurden die Angreifer kontrolliert und Platzverweise ausgesprochen. Gegen sie wird unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.