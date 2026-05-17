A7 und A1: Stau in Richtung Hamburg nach langem Wochenende

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Nach dem verlängerten Wochenende kommt es am Nachmittag in Schleswig-Holstein und Hamburg zu starkem Rückreiseverkehr. Besonders die A7 und die A1 in Richtung Hamburg sind von längeren Staus betroffen. «Da kommt einiges zusammen», teilte ein Sprecher des ADAC mit.

Auf der A7 in Richtung Hamburg herrscht von der Anschlussstelle Schleswig/Jagel bis kurz vor das Autobahnkreuz Rendsburg stockender Verkehr und auch auf der A7 innerhalb von Hamburg kommen Rückreisende vor dem Elbtunnel gerade nur schleppend voran. An beiden Stellen muss mit 20 bis 40 Minuten Verzögerung gerechnet werden.

Der Verkehr über die A1 verläuft rund um Hamburg ebenfalls nur stockend. So stehen Autofahrer auf Höhe Barsbüttel in Richtung Hamburg gerade etwa 30 Minuten im Stau. Kurz nach den Urlaubszielen Fehmarn und Timmendorfer Strand staut es sich zusätzlich. So muss unter anderem kurz vor und nach Lübeck ebenfalls mit einer halben Stunde Verzögerung gerechnet werden. Zudem behindern einige Baustellen auf den Strecken den Verkehr zusätzlich.