Ermittlungen nach tödlicher Körperverletzung

Högel (dpa/lno) –

Ein 44 Jahre alter Mann ist in Högel (Kreis Nordfriesland) nach einer Auseinandersetzung gestorben. Der Mann wurde vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Dort starb er am Morgen nach dem Streit. Der Vorfall ereignete sich bereits am späten Abend des Mai-Feiertages. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen einen 42-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 42-Jährige auf dem Rückweg von einer Feier, als er am Haus des späteren Opfers auf den 44-Jährigen traf. Hier kam es zu der Auseinandersetzung. Die genaueren Umstände seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, war der 44-Jährige den Angaben zufolge nicht mehr bei Bewusstsein. Der Tatverdächtige war ebenfalls vor Ort. Er wurde leicht verletzt. Er befindet sich nicht in Untersuchungshaft, da keine Haftgründe vorliegen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte erteilten Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit nicht.