Hilfe der Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein ist oft gefragt

Kiel (dpa/lno) –

Trotz angespannter Wirtschaftslage hat die Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein ihr Geschäft im vergangenen Jahr stabil gehalten. «Wir werden in sehr schwierigen Zeiten nicht weniger mutig», sagte Geschäftsführer Holger Zervas.

So stieg das Neugeschäft von 81 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 92 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Gefördert wurden 325 Unternehmen mit fast 8.200 Arbeitsplätzen. 2024 waren es 327 Unternehmen mit gut 6.800 Mitarbeitern. Der Bestand an Bürgschaften lag mit 457 Millionen etwas über dem Niveau des Vorjahres (449 Millionen Euro).

Allerdings gibt es seit einigen Jahren einen Trend zu steigenden Ausfallzahlungen. 2021 lagen diese noch bei 3,1 Millionen Euro und stiegen bis 2024 auf 5,9 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr erreichten die Ausfallzahlungen 6,7 Millionen Euro. «Das ist der aktuellen Situation geschuldet», so Zervas.

Banken schauen strenger auf Sicherheiten

Die Bürgschaftsbank registriere, dass Sicherheiten bei Banken einen zunehmend höheren Stellenwert bekommen, sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Carsten Müller. «Die Zahlen werden deutlich schlechter.»

Dennoch investieren Unternehmen im nördlichsten Bundesland nach Beobachtung der Bürgschaftsbank weiterhin und die Banken finanzieren das auch. «Gerade in Zeiten schwacher Konjunktur entscheidet der Zugang zu Finanzierung über Zukunftsfähigkeit», betonte Müller.

Im Bundesvergleich der Bürgschaftsbanken steht Schleswig-Holstein als kleines Bundesland regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Das liegt nach Angaben der beiden Geschäftsführer auch an der stark mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur Schleswig-Holsteins. Großunternehmen seien weniger auf Bürgschaften angewiesen und könnten sich auf andere Weise finanzieren.

Besonders wichtige Bereiche des Geschäfts seien Bürgschaften für Unternehmensnachfolgen und Existenzgründungen. Bei den oft jungen Unternehmern fehle es noch an Eigenkapital und Sicherheiten. Den größten Anteil am Bürgschaftsvolumen hätten Unternehmen des Handwerks, gefolgt von Dienstleistungen, Einzelhandel und Groß- und Außenhandel.

Höchste Bürgschaftssumme ganz im Norden

Unter den Kreisen und kreisfreien Städten lag 2025 der Norden des Landes vorn. Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg kamen zusammen auf mehr als 19 Millionen Euro Bürgschaften. Es folgten Segeberg und Nordfriesland mit jeweils knapp 8,2 Millionen Euro. Am Ende der Liste standen Neumünster (gut 2,04 Millionen Euro) und das Herzogtum Lauenburg (748.000 Euro).

Die Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein mit 42 Mitarbeitern besichert nach eigenen Angaben bis zu 80 Prozent einer Darlehnssumme und verbürgt pro Kreditnehmer bis zu 2 Millionen Euro. Sie wurde 1949 auf Initiative des Landes Schleswig-Holstein und der in Schleswig-Holstein tätigen Kreditinstitute gegründet.