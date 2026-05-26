Lastwagen erfasst Radfahrer – 20-Jähriger in Lebensgefahr

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Ankum im Landkreis Osnabrück ist ein 20 Jahre alter Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus gekommen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Ankum (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 20 Jahre alter Fahrradfahrer in Ankum im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 31-jährige Fahrer eines Sattelzuges abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer, der auf dem Fahrradstreifen Vorfahrt hatte. Der genaue Unfallhergang werde ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte versorgten den lebensbedrohlich verletzten jungen Mann, ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.