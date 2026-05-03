VfL Osnabrück auch Meister der 3. Liga

Wiesbaden (dpa) –

Aufstieg, Meisterschaft, Auswärtssieg: Der VfL Osnabrück hat ein perfektes Wochenende hinter sich. Nachdem die Lila-Weißen schon am Samstag durch die Niederlage von Rot-Weiss Essen beim VfB Stuttgart II als Aufsteiger in die Zweite Liga festgestanden hatten, gewann sie am Sonntag auch noch das bedeutungslose Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 (0:1). Ismail Badjie, ein Wiesbadener Eigentor und Routinier Robert Tesche sorgten für den nächsten Dreier der Niedersachsen.

Weil Energie Cottbus zuvor bereits beim MSV Duisburg verloren hatte, stehen die Osnabrücker auch als Drittliga-Meister fest. Nach dem Schlusspfiff folgte eine große lila-weiße Party auf dem grünen Rasen der Brita-Arena. Rund zwei Drittel der knapp 8.000 Zuschauer waren Anhänger des VfL Osnabrück.