Bayern-Basketballer feiern siebten Sieg in Serie

München (dpa) –

Die Basketballer von Bayern München haben das zweite Spitzenspiel innerhalb von drei Tagen gewonnen. Nach dem 85:79 gegen Alba Berlin am Freitag rangen die Bayern am Sonntag auch das zuletzt so starke Team von Rasta Vechta mit 90:88 nieder. Der Topfavorit scheint damit gerüstet für die Playoffs, die in rund zwei Wochen beginnen.

Gegen Vechta waren Xavier Rathan-Mayes und Welt- und Europameister Andreas Obst mit je 20 Punkten beste Werfer bei den Münchnern. Bei Vechta glänzte TJ Bamba mit 21 Zählern. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel elf Sekunden vor dem Ende durch einen erfolgreichen Dreipunktwurf von Rathan-Mayes. Vechta hat trotz der Niederlage weiter Chancen auf die Playoffs.