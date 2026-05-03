DWD warnt vor heftigem Gewitter in Schleswig-Holstein

Es kann nass und sehr windig werden an den Küsten von Schleswig-Holstein. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Erfde (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in weiten Teilen Schleswig-Holsteins vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel gewarnt. Rund um den Kreis Schleswig-Flensburg seien in einer Stunde Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern auf den Quadratmeter möglich. Außerdem werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 Stundenkilometer und bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner erwartet.

Betroffen sind die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Schleswig-Flensburg, Plön und Nordfriesland sowie die Stadt Kiel. Die Unwetterwarnung gilt dem DWD zufolge bis 19.30 Uhr.

Der Warnung zufolge können Äste herabstürzen, Straßen, Keller und Unterführungen rasch überflutet werden und es ist Aquaplaning auf den Straßen möglich. Bei den Leitstellen im Norden waren zunächst noch keine größeren, wetterbedingten Einsätze gemeldet worden.