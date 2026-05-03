Hamburg muss sich Bamberg klar geschlagen geben

Bamberg (dpa) –

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Überraschung bei den BMA365 Bamberg Baskets klar verpasst. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag beim Tabellendritten mit 71:85 (42:47) und kassierte im 32. Punktspiel der Basketball-Bundesliga die 19. Niederlage. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Devon Daniels mit 17 Punkten.

Wie schon mehrfach in dieser Saison geschehen, kamen die Hanseaten erneut nicht aus den Startlöchern. Nach rund fünfeinhalb Minuten lag Bamberg bereits 15:3 vorn und zog kurz dem Viertelende sogar auf 29:13 davon. Mit Beginn des zweiten Abschnitts schien dann aber ein ganz anderes Towers-Team auf dem Parkett zu stehen. 75 Sekunden vor der Halbzeitpause traf Ross Williams schließlich per Dreier zum 42:45 und machte das Duell damit wieder spannend.

Die Pause jedoch führte zu einem Bruch im Spiel die Hamburger, die zu Beginn des dritten Viertels offensiv wieder Probleme bekamen. Bamberg nutzte die erneute Schwächephase der Towers und zog deutlich davon. Sieben Minuten vor Schluss traf Austin Crowley per Korbleger zum 78:62 – das war die Vorentscheidung. Zwar gab es noch einmal ein kurzes Aufbäumen des Barloschky-Teams, doch am Ende stand ein verdienter Sieg für die Süddeutschen zu Buche.