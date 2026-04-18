Tücher für den Wal – Arbeitsplattform fährt Richtung Tier

Am Samstag sind die Arbeiter erneut mit der schwimmenden Plattform in die Nähe des Wals gefahren. (Foto von Freitag) Jens Büttner/dpa

Kirchdorf (dpa) –

Im Rahmen eines privat organisierten Rettungsversuches für den vor der Ostseeinsel Poel gestrandeten Buckelwal ist die dafür nötige Schwimmplattform mit Bagger erneut in der Nähe des Tieres gefahren. Begleitet wurde die langsame Fahrt von mehreren DLRG-Schlauchbooten, wie aus den Livestreams verschiedener Medien hervorgeht.

Währenddessen haben mehrere Helfer, die auf Schwimmbrettern saßen und im Wasser standen, wieder feuchte Tücher auf den Rücken des Säugetiers gelegt, um dessen Haut zu schützen. Es ist der dritte Tag des Rettungsversuches.

Wal am Samstag weitgehend regungslos

Im Gegensatz zu Freitag, als der Buckelwal nach der Annäherung eines Tauchers plötzlich mit starken Bewegungen reagierte, blieb das Tier am Samstag weitgehend regungslos. Nur eine Wasserfontäne stieß der Wal in regelmäßigen Abständen aus. Der Wal liegt am Samstag bereits den 19. Tag an derselben Position in der Kirchsee in der Wismarer Bucht fest.

Nach früheren Angaben der privaten Initiative sollte zunächst Schlick im Bereich des Wals weggespült werden, um diesen dann mit Luftkissen anzuheben. Unter den Wal sollte dann eine zwischen Pontons – also schwimmende Plattformen – befestigte Plane geführt werden, mit der er gen Nordsee transportiert werden soll.