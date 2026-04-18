Nach Frühlingssonne ziehen Regen und Wolken über den Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Zuerst bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein noch frühlingshaft schön, dann ziehen Wolken und Regen ins Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt vorher, dass eine Kaltfront von Westen nach Osten über die nördlichen Bundesländer ziehen wird. Danach soll ein Tief über Polen dafür sorgen, dass der Wind sich dreht.

Mittags wird es in Hamburg und Ostholstein laut DWD heiter. Wie am Freitag können Sonnenstrahlen und Wärme genossen werden. In Hamburg sollen ganze 20 Grad und in Husum 17 Grad erreicht werden. Auf den Inseln bleibt es wie immer etwas kühler, beispielsweise auf Helgoland bei maximal 12 Grad.

Am Nachmittag ziehen Wolken auf

Das frühlingshafte Wetter soll aber am Nachmittag enden, wenn die Bewölkung immer stärker zunimmt und von der Nordsee gebietsweise Regen ins Land zieht, wie der DWD vorhersagt. In der Nacht zu Sonntag soll das nasse Wetter beständig bleiben. Nur gebietsweise soll der Himmel auflockern.

Zum Sonntag gebe es keine Veränderung und der Himmel bleibe verhangen. Von der Nordsee her sollen immer weiter Regenwolken nach Hamburg und Schleswig-Holstein ziehen. Teils könne es kräftig regnen und mit geringer Wahrscheinlichkeit sogar gewittern. Die Temperaturen sollen niedriger als am Vortag ausfallen: zwischen 10 und 14 Grad.