Nordderby: Nächtlicher Krach vor Mannschaftshotel des HSV

Bremen (dpa) –

Bislang unbekannte Krachmacher haben in der Nacht vor dem brisanten Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV Feuerwerkskörper vor dem HSV-Mannschaftshotel gezündet. Um 3.30 Uhr habe eine größere Gruppe Pyrotechnik eingesetzt, teilte die Bremer Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuerst hatte das Portal «Deichstube» über den Vorfall berichtet.

Die genaue Größe der Gruppe sei nicht bekannt, hieß es weiter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor dem Hotel im Innenstadtbereich von Bremen sei der Krach vorbei gewesen. Und die Verursacher nicht mehr da. Ähnliche Aktionen kommen bei wichtigen Spielen immer wieder vor.

Einige HSV-Profis werden wach

Vereinzelt hätten Spieler von dem Lärm etwas mitbekommen, sagte ein Sprecher des HSV auf dpa-Anfrage. Viele Profis seien von der etwa ein- bis zweiminütigen Aktion aber nicht aufgeschreckt worden.

Das brisante Abstiegskampf-Duell am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) sorgt im Norden Deutschlands und darüber hinaus für großes Interesse. Polizisten aus Niedersachsen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern sollen helfen, das Risikospiel zu sichern. Am Freitag unterstützten etwa 1.500 Werder-Fans ihre Mannschaft beim Abschlusstraining und stimmten sie auf die Partie ein.