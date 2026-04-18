Auto prallt gegen Baum – Mutter und Tochter verletzt

Lathen (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin und ihre Tochter sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum in Lathen im Emsland verletzt worden. Die 52-jährige Fahrerin erlitt schwere, die 14-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten beide am Freitagmittag ins Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen prallte die Frau beim Abbiegen frontal gegen den Baum. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Am Auto entstand nach Angaben eines Polizeisprechers ein Totalschaden.