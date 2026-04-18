Auto prallt gegen Baum – Mutter und Tochter verletzt

18. April 2026 13:15
Rettungskräfte brachten die zwei Verletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa
Rettungskräfte brachten die zwei Verletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Lathen (dpa/lni) –

  Eine Autofahrerin und ihre Tochter sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum in Lathen im Emsland verletzt worden. Die 52-jährige Fahrerin erlitt schwere, die 14-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten beide am Freitagmittag ins Krankenhaus. 

Nach ersten Erkenntnissen prallte die Frau beim Abbiegen frontal gegen den Baum. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Am Auto entstand nach Angaben eines Polizeisprechers ein Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:260418-930-961718/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite