Ätzende Substanz in Paket in Zeven entdeckt

Zeven (dpa/lni) –

In einem Postverteilzentrum in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist am Morgen aus einem Paket eine ätzende Flüssigkeit ausgetreten. Drei Mitarbeiter, die mit dem Stoff in Kontakt kamen, wurden vorsorglich ins Krankenhaus transportiert, wie ein Sprecher der Samtgemeinde mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein vermutlich defekter Kanister mit einer ätzenden Substanz ausgelaufen, die unter anderem zur Abwehr von Wildtieren eingesetzt werde. Einsatzkräfte arbeiteten in Schutzanzügen, auch der Gefahrgutzug des Landkreises war vor Ort.

Das betroffene Paket wurde gesichert und in spezielle Fässer umgelagert. Ein Fachunternehmen kümmert sich den Angaben zufolge um die weitere Entsorgung. Anschließend überprüften die Einsatzkräfte die Halle des Verteilerzentrums mit Messgeräten.