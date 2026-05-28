Taxi nach Streit auf St. Pauli beschossen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf St. Pauli mehrere Schüsse auf ein Taxi abgegeben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Taxifahrer brachte sich nach dem Vorfall auf der Davidwache in Sicherheit.

Die Schüsse waren nach ersten Erkenntnissen kurz nach 2.00 Uhr an der Budapester Straße nahe der U-Bahn-Station St. Pauli gefallen. Vorausgegangen war laut Polizei offenbar ein verbaler Streit zwischen dem Taxifahrer und fünf Fahrgästen am Zielort der Fahrt. Nachdem die Gruppe ausgestiegen war und bezahlt hatte, soll einer der Männer plötzlich eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse auf das wegfahrende Taxi abgegeben haben.

Das Fahrzeug wurde am Außenspiegel getroffen. Die fünf Verdächtigen flüchteten anschließend. Zahlreiche Streifenwagenbesatzungen suchten in der Umgebung vergeblich nach ihnen. Zwischenzeitlich sperrte die Polizei die Budapester Straße zwischen der Clemens-Schulz-Straße und der Simon-von-Utrecht-Straße.