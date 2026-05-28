Pfefferspray in Hamburger Bus: Fünf Menschen verletzt

Ein Streit zwischen Jugendlichen im Bus eskaliert und einer sprüht mit Pfefferspray um sich. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Streit in einem Linienbus auf der Hamburger Reeperbahn hat am Mittwochabend einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 18.00 Uhr Jugendliche in einem Bus in Fahrtrichtung Altona aneinander.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten Pfefferspray versprüht haben. Dadurch erlitten mehrere Fahrgäste Reizungen an Augen und Atemwegen. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen vier Erwachsene und ein Kind.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit mehreren Einsatzwagen an. Vier Betroffene wurden noch vor Ort behandelt, durch Spülungen der Augen. Eine Person kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Verursacher vorläufig fest.