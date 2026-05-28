Motorradfahrer bei Unfall nahe Husum schwer verletzt

Mildstedt (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Mildstedt (Kreis Nordfriesland) bei Husum ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Autofahrer nach links abbiegen wollen und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorrads. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 70 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Ortseingang von Husum. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang.