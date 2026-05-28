Spatenstich für den Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg

Das Autobahnende der A20 soll bald rund zehn Kilometer weiter westlich liegen. Damit wird die Innenstadt von Bad Segeberg vom Durchgangsverkehr entlastet. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Dieser Spatenstich ist nicht nur für die Menschen in Bad Segeberg mit großen Hoffnungen verbunden: Wenn Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (alle CDU) und der Chef der Autobahn GmbH des Bundes, Michael Güntner, den Bau des nächsten Abschnitts der A20 freigeben, enden viele Jahre der juristischen Auseinandersetzungen und des Stillstands.

Der Abschnitt 3 zwischen Weede und Wittenborn ist rund zehn Kilometer lang und führt südlich um die Kreisstadt Bad Segeberg herum, die heute von der Bundesstraße 206 durchschnitten wird und unter täglichem Dauerstau leidet. Für Bad Segeberg kommen mehr Ruhe und neue Möglichkeiten der Stadtentwicklung in Sicht.

Elbquerungen in Hamburg überlastet

Für ganz Norddeutschland ist der Bau des Abschnitts ein kleiner Schritt in Richtung einer nördlichen Autobahnumfahrung um Hamburg und einer festen Elbquerung westlich der Hansestadt. Bisher lässt sich die Elbe auf Autobahnen nur über die Elbbrücken (A1) im Osten der Stadt und durch den Elbtunnel im Westen (A7) queren. Beide Strecken sind häufig überlastet und anfällig für Staus. Für die weiteren Abschnitte der A20 einschließlich eines Elbtunnels bei Glückstadt und die Strecke in Niedersachsen sind die Planungen und Genehmigungsverfahren unterschiedlich weit vorangeschritten.

Von den geplanten 112 Kilometern A20 auf schleswig-holsteinischem Boden sind erst 39 Kilometer gebaut. 2013 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Weiterbau der Autobahn gestoppt. Die Richter sahen den Fledermausschutz als nicht ausreichend beachtet an. Als Folge des Urteils entschieden sich die Planer für den Bau von Tunneln und Leitstrukturen wie Schutzwände, damit die Fledermäuse nicht mit Lastwagen kollidieren.

Einigung über Fledermausschutz brachte Durchbruch

Im vergangenen November einigten sich das Land Schleswig-Holstein und der Umweltverband BUND über mehr Fledermausschutz rund um die als größtes Fledermaus-Überwinterungsquartier Deutschlands geltenden Kalkberghöhlen in Bad Segeberg. Geplant ist eine mit 14 Millionen Euro ausgestattete Fledermausstiftung.

Ein Zehntel der erwarteten Baukosten in Höhe von 465 Millionen Euro für die sogenannte Südumfahrung von Bad Segeberg hängen nach früheren Angaben der Deges mit Naturschutzbelangen zusammen. Statt bislang mehr 33.300 Fahrzeugen pro Tag, darunter allein 3.000 Lastwagen, würden dank der A20 künftig nur noch 13.600 über die Bundesstraße 206 mitten durch die Stadt rollen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich sieben Jahre dauern.