Streik in Hannover angelaufen: Busse und Bahn stehen still

Hannover (dpa/lni) –

Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Üstra sind am Mittwoch in den Warnstreik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, lief der Aufstand wie angekündigt an. Seit Betriebsbeginn um 3.00 Uhr fahren demnach keine Busse und keine Bahnen mehr. Nach Betriebsschluss am Donnerstag soll der Nahverkehr in Hannover wieder laufen. Laut der Stadt Hannover ist auch der Schülerverkehr betroffen. Auf Regiobus-Linien werden nach Angaben der Stadt einzelne Fahrten von Subunternehmen übernommen. Die S-Bahn Hannover wird hingegen nicht bestreikt, weil sie vom Eisenbahn- und Busunternehmen Transdev betrieben wird.

Die Aktion in Hannover ist Teil einer landesweiten Warnstreikwoche der Gewerkschaft Verdi im Nahverkehr Niedersachsens. Bereits am Dienstag legten die Göttinger Verkehrsbetriebe ihre Arbeit nieder. Auch am Mittwoch sollen dort bis Betriebsschluss keine Stadtbusse fahren.

Welche Städte noch betroffen sind

Am Donnerstag und Freitag weitet Verdi die Arbeitsniederlegung auf weitere Städte in Niedersachsen aus, darunter Braunschweig, Wolfsburg, Hildesheim, Delmenhorst und das Wendland. Betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben die jeweiligen kommunalen Verkehrsbetriebe sowie die kreiseigene Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn.

Hintergrund sind die seit Mitte Februar laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten kommunaler Verkehrsunternehmen in Niedersachsen. Verdi fordert unter anderem Entlastungen bei Arbeitszeiten und Schichtdiensten sowie mehr Urlaubstage und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Der kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV) kritisierte die angekündigten Arbeitsniederlegungen scharf. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 1. Juni geplant.