Auto überschlägt sich auf A7 – Vater und Sohn verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 7 nahe der Anschlussstelle Neumünster-Nord sind ein Mann und sein Sohn verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erlitt der Vater schwere und der Junge leichtere Verletzungen. Zum genauen Alter der beiden machte der Sprecher keine Angaben.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Dienstagabend mutmaßlich bei einem Überholvorgang zu dem Unfall. Ein Auto überschlug sich. Nähere Angaben zur Ursache und zum genauen Hergang waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle wegen Aufräumarbeiten für mehrere Stunden bis in den frühen Morgen.