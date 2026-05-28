Dänische Minderheit feiert traditionelle Jahrestreffen

Flensburg (dpa/lno) –

Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein feiert am Wochenende (29. bis 31. Mai) ihre traditionellen Jahrestreffen. Rund 35 lokale und regionale Veranstaltungen sowie mehrere große Freilufttreffen im nördlichen Landesteil seien geplant, teilte der Veranstalter, der Sydslesvigsk Forening (Südschleswigscher Verein/SSF), mit. Der SSF ist die kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Es wird mit bis zu 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet, darunter auch Politikerinnen und Politiker von beiden Seiten der Grenze.

Doch die Jahrestreffen sind den Angaben zufolge mehr als politische Veranstaltungen. «Sie sind auch Familienfeste mit Unterhaltung für Groß und Klein», teilte der SSF weiter mit. Am Programm der Treffen wirken Menschen aller Altersgruppen aus den dänischen Organisationen, Vereinen und Einrichtungen im Landesteil Schleswig mit. Oft gibt es zudem einen Festumzug durch den Ort. Auch das gemeinsame Singen gehört traditionell zu den Veranstaltungen dazu.

Die «Årsmøder» wurde zum ersten Mal 1921, ein Jahr nach der Volksabstimmung und Grenzziehung von 1920, gefeiert. Seitdem wurden nur vier Jahrestreffen abgesagt. «Sie waren stets ein Zeichen dafür, dass die dänische Minderheit nach wie vor im Landesteil beheimatet ist und lebendig geblieben ist», teilte der SSF mit.