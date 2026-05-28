Landtag diskutiert über Zukunft der Energiewende

Hannover (dpa/lni) –

Drohen Milliardeninvestitionen in Wind- und Solarenergie in Niedersachsen zu platzen? Mit dieser Frage befassen sich heute (ab 9.00 Uhr) die Abgeordneten im Landtag in Hannover. Die Grünen wollen wissen, wie sich die Reformpläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf die Energiewende auswirken.

Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) hatte zuletzt gewarnt, dass mit den Reformen binnen fünf Jahren allein in Niedersachsen 32 Milliarden Euro an Investitionen wegbrechen könnten. Niedersachsen wäre demnach als «Energieland Nummer eins» besonders von einem gehemmten Ausbau klimafreundlicher Energieträger betroffen.

Zu den weiteren Themen im Landtag gehören die Krisenfestigkeit der Krankenhäuser, die Bejagung des Wolfs, die Förderung von Schwimmkursen und die Verfolgung von Steuerbetrügern.