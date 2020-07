Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Iburg (dpa/lni) – Ein Radfahrer ist im Südwesten des Landkreises Osnabrück von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Radfahrer sei nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend in Bad Iburg auf einer Vorfahrtsstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Lebensgefahr bestand nach der Kollision den Angaben nach nicht, weitere Details lagen zunächst nicht vor.