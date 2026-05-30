Erneut Schauer und Gewitter nach sonnigem Samstag

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Unwetter in der Nacht wird es am Samstag sowohl an der Nordsee als auch westlich der Weser weitestgehend sonnig bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. In Südniedersachsen ist es bewölkt, bleibt aber trocken, wie der Deutsche Wetter-Dienst mitteilt. Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad.

Erneut Regen und Gewitter erwartet

Im Nordosten Niedersachsens bleibt es auch am Sonntag weiter freundlich mit Wolkenfeldern, während im Südwesten des Landes am Nachmittag mit Gewittern, Sturmböen und Hagel gerechnet werden muss. Die Temperaturen bleiben gegenüber dem Vortag unverändert. Auch in der Nacht zum Montag kommt es zu Regenschauern bei 10 bis 14 Grad.

Der Wochenstart bleibt wolkig und regnerisch. Am Montag werden bis zu 23 Grad erwartet, am Dienstag klettern die Temperaturen noch einmal um einen Grad höher. Am Dienstag können zu den Schauern auch Gewitter hinzukommen.