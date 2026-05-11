Sohn vor Gericht: Tödliche Gewalt bei der Pflege der Mutter?

Verden (dpa/lni) –

Ein 66-Jähriger steht vor dem Landgericht Verden, weil er seine pflegebedürftige Mutter körperlich derart misshandelt haben soll, dass sie an den Folgen starb. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 89-Jährige vor knapp zwei Jahren in ihrer Wohnung in Oyten beim Zubettbringen mehrfach gewaltsam geschubst zu haben.

Als sie schließlich gelegen habe, habe der Angeklagte sie trotz ihrer gekrümmten Wirbelsäule aufs Bett gedrückt, um sie in eine gerade Position zu bringen. Am nächsten Morgen fand der Pflegedienst die Frau tot in ihrem Bett. Laut Staatsanwaltschaft hatte die 89-Jährige einen Wirbelsäulenbruch und eine Schädigung des Rückenmarks erlitten.

Am ersten Prozesstag wurden Videoaufnahmen vom Abend vor dem Tod der Frau gezeigt. In ihrem Zimmer befand sich ein Babyfon mit Kamera. Die Aufnahmen zeigten, wie der Angeklagte in äußerst grober Weise seine Mutter auszog. Schubsend und werfend versuchte er, sie in eine Liegeposition ins Bett zu legen. Der Mann äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.