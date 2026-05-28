SEK-Einsatz in Laatzen – Mann mit Schusswaffe gesichtet

Laatzen (dpa/lni) –

Ein Spezialeinsatzkommando ist in Laatzen (Region Hannover) im Einsatz gewesen, weil ein 60 Jahre alter Mann mit einer Schusswaffe gesichtet worden ist. Ein Zeuge habe den Mann mit der Waffe dabei beobachtet, wie er in einem Wohnhaus verschwunden sei, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Weil unklar gewesen sei, ob es sich beispielsweise um eine Pistole, eine Softairwaffe oder auch um eine Spielzeugwaffe handele, sei das Spezialeinsatzkommando (SEK) angerückt. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine» berichtet.

Die Einsatzkräfte drangen am frühen Abend in die Wohnung des Mannes ein und nahmen ihn widerstandslos fest, wie es weiter hieß. In der Wohnung fanden sie eine Softairwaffe – der Mann habe nicht versucht, sie einzusetzen. Der 60-Jährige sei betrunken gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.