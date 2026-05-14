Bibeln und Gesangbücher in Kirche angezündet

14. Mai 2026 13:34
In einer Kirche werden Bibeln und Gesangbücher angesteckt, die Polizei sucht Zeugen. (Foto Handout) –/Polizei Delmenhorst/dpa
In einer Kirche werden Bibeln und Gesangbücher angesteckt, die Polizei sucht Zeugen. (Foto Handout) –/Polizei Delmenhorst/dpa

Delmenhorst (dpa/lni) –

Unbekannte haben in einer Kirche in Delmenhorst Bibeln und Gesangbücher angezündet. Die Täter legten die Bücher am Mittwoch auf einem Tisch zusammen und steckten diese an, wie die Polizei mitteilte.

Ein Organist in der Kirche bemerkte demnach die Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Der Schwelbrand wurde laut Polizei rechtzeitig gelöscht, so dass es zu keinem größeren Feuer kam. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2.500 Euro. Die Polizei geht nicht von einem politischen Hintergrund aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem werden Zeugen gesucht.

© dpa-infocom, dpa:260514-930-79543/2

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