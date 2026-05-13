Polizei und Feuerwehr retten Entenküken aus Gully

Alfeld (dpa) –

Drei abgestürzte Entenküken hat die Feuerwehr in Alfeld bei Hildesheim aus einem Gullyschacht gerettet. Wie die Polizei in Hildesheim mitteilte, fielen die kleinen Tiere am Nachmittag beim Überqueren einer Straße durch einen Gullydeckel in einen darunterliegenden Schacht. Aus eigener Kraft hätten sie sich nicht mehr befreien können, teilten die Beamten mit.

Die besorgten Elterntiere seien in unmittelbarer Nähe der Unglücksstelle geblieben, so wurden Menschen auf die Notlage aufmerksam. Polizisten sei es dann zusammen mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Alfeld gelungen, die drei Küken wohlbehalten aus dem Schacht zu fischen. Danach habe die neunköpfige Entenfamilie ihren Spaziergang fortgesetzt.