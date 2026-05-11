Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Entführung in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Fall möglicher Freiheitsberaubung in Hamburg beschäftigt die Polizei. Bereits am Abend des 5. Mai soll ein Mann im Stadtteil Dulsberg aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus mit körperlicher Gewalt in einen weißen Transporter gezogen worden sein, der dann mit ihm wegfuhr, wie die Polizei berichtete. Die Ermittelnden suchen nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes hielt sich das mögliche Opfer am Dienstag gegen 21.28 Uhr an der Bushaltestelle «U-Straßburger Straße» auf, als eine Männergruppe ihn unvermittelt angegriffen habe. Der Mann soll in den weißen Wagen mit rumänischem Kennzeichen gedrängt worden sein – seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Zeugen hatten die Situation beobachtet und die Polizei informiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen brachte keinen Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und möglicher Freiheitsberaubung.