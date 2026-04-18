A7 und Elbtunnel gesperrt – stockender Verkehr in Hamburg

Seit Freitagabend ist die A7 und der Elbtunnel in Hamburg gesperrt, was sich auf den Verkehr am Wochenende ausübt. (Archiv) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Sperrung des Elbtunnels und der A7 sorgt für Verkehrsprobleme in und um Hamburg. Dabei verzögert sich die Fahrt vor allem auf den Umleitungsstrecken, wie die Verkehrsleitzentrale mitteilt.

Auf der A1 zwischen Billstedt und der Anschlussstelle Stillhorn kommen Autofahrer über sechs Kilometer nur langsam voran. Auch innerstädtisch wird der Verkehr ausgebremst.

Die Verzögerungen im Straßenverkehr sind laut Verkehrsleitzentrale erwartbar gewesen und überschreiten nicht das vorhergesehene Ausmaß. Die Verkehrslage könne in der Innenstadt außerdem durch zwei Demonstrationen zusätzlich belastet werden.