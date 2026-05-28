Mutter von Drillingen getötet – Mann angeklagt

Eine 39-jährige Frau wurde im Februar in Wallenhorst bei Osnabrück wohl Opfer eines Gewaltverbrechens. Unter Mordverdacht steht der Ehemann. Ulf Zurlutter/Nord-West-Media TV/dpa

Wallenhorst (dpa/lni) –

Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-jährigen Frau in Wallenhorst bei Osnabrück ist Anklage gegen den Ehemann erhoben worden. Dem 46-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft ein Mord aus Heimtücke vorgeworfen, wie das Landgericht Osnabrück mitteilte. Weitere Details zu einem möglichen Prozess gebe es aber nicht, weil das Verfahren bislang nicht eröffnet sei, hieß es. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Im Februar waren Rettungskräfte wegen der schwer verletzten Frau zu dem Wohnhaus in Wallenhorst gerufen worden. Trotz einer medizinischen Versorgung konnte der Notarzt wenig später nur noch den Tod der Bewohnerin feststellen. Das Ergebnis der Obduktion erhärtete später den Verdacht eines Gewaltverbrechens, und der Mann wurde festgenommen.

Das Ehepaar – nach Ermittlerangaben beide deutsche Staatsangehörige – hat Drillinge. Die siebenjährigen Kinder waren nach der Tat zunächst bei Familienangehörigen untergekommen.