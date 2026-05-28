Mann schießt anderem Mann in den Bauch

Die Polizei hat einen 33-Jährigen festgenommen. Er soll einem anderen Mann in den Bauch geschossen haben. (Symbolbild) Peter Kneffel/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Durch einen Schuss in den Bauch ist ein 43 Jahre alter Mann in Bremen schwer verletzt worden. Er wurde notoperiert und ist außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Tatverdächtig ist demnach ein 33-Jähriger. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach bisherigen Erkenntnissen stritten der 43-Jährige und seine Ex-Partnerin. Zur Unterstützung für die Frau kam der 33-jährige Bekannte dazu. Der 43-Jährige soll seiner Ex-Partnerin mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Zwischen den Männern entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei zog der 33-Jährige mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit eine Schusswaffe und schoss dem 43-Jährigen aus kurzer Distanz in den Bauch.

Der Mann floh und wurde in der Nach zu Donnerstag festgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei den Ermittlern zu melden.