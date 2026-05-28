Kind bei Unfall schwer verletzt – Autofahrer flüchtet

28. Mai 2026 12:21
Der oder die mutmaßliche Unfallfahrerin ließen das Kind verletzt zurück. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa
Der oder die mutmaßliche Unfallfahrerin ließen das Kind verletzt zurück. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Winterhude ist ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittwochmorgen mit einem Roller auf einem Fahrradstreifen unterwegs. Beim Überqueren einer grünen Ampel soll die Neunjährige nach bisherigen Erkenntnissen von einem abbiegenden Kleinwagen erfasst worden sein. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete anschließend vom Unfallort und ließ das verletzte Kind zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Passanten alarmierten den Rettungsdienst und versorgten das verletzte Kind, das anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert wurde.

© dpa-infocom, dpa:260528-930-140115/1

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