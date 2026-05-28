Kind bei Unfall schwer verletzt – Autofahrer flüchtet

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Winterhude ist ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittwochmorgen mit einem Roller auf einem Fahrradstreifen unterwegs. Beim Überqueren einer grünen Ampel soll die Neunjährige nach bisherigen Erkenntnissen von einem abbiegenden Kleinwagen erfasst worden sein. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete anschließend vom Unfallort und ließ das verletzte Kind zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Passanten alarmierten den Rettungsdienst und versorgten das verletzte Kind, das anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert wurde.