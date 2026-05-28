Weiterbau der A20 in Schleswig-Holstein beginnt

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Der erste Spatenstich für den Weiterbau der A20 in Schleswig-Holstein bei Bad Segeberg ist gesetzt. «Das ist ein extrem wichtiger und guter Tag für Schleswig-Holstein», sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). «Ab heute heißt es für die Autobahnumfahrung von Bad Segeberg und die A20 zwischen Weede und Wittenborn: endlich Baustelle», sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). «Endlich geht es los, endlich überwinden wir den jahrelangen Stillstand beim Weiterbau der Küstenautobahn.»

Der Abschnitt ist und zehn Kilometer lang und führt südlich um die Kreisstadt Bad Segeberg herum, die unter täglichem Dauerstau leidet. Für den Bau sind nach aktuellen Angaben rund 550 Millionen Euro vorgesehen.

2013 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Weiterbau der Autobahn gestoppt. Der Fledermausschutz sei nicht ausreichend. Als Folge wurden Tunnel und Leitstrukturen für Fledermäuse geplant. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), der einen Kompromiss mit den Umweltverbänden wesentlich mit erarbeitet hatte, sprach sich dafür aus, frühzeitig miteinander zu reden und so juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Die A20 wird nach der gesamten Fertigstellung mit einem Elbtunnel bei Glückstadt erstmals eine Autobahnverbindung zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen westlich von Hamburg schaffen. Sie gilt als eines der wichtigsten deutschen Verkehrsprojekte.