Messi und Capaldo im vorläufigen WM-Kader Argentiniens

Buenos Aires/Rio de Janeiro (dpa) –

Neben Superstar Lionel Messi hat es auch Nicolás Capaldo vom Hamburger SV in den vorläufigen WM-Kader des dreimaligen Fußball-Weltmeisters Argentinien geschafft. Die Liste der 55 Nominierten für das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko veröffentlichte der Verband einen Monat vor dem WM-Start.

Die erste Auswahl von Nationaltrainer Lionel Scaloni wurde laut dem argentinischen Fußballverband AFA bereits beim Weltverband FIFA eingereicht. Viele der Nominierten wurden 2022 in Katar mit Argentinien Weltmeister. Dazu gehören neben dem 38 Jahre alten Messi etwa Torwart Emiliano Martínez (Aston Villa), Mittelfeldspieler Enzo Fernández (FC Chelsea) sowie die Stürmer Julián Álvarez (Atlético Madrid) und Lautaro Martínez (Inter Mailand).

In Brasilien ist Neymar laut Medien vorerst nominiert

Laut brasilianischen Medien steht auch der vorläufige Kader des brasilianischen Fußballverbands fest – mit dem 34-jährigen Stürmerstar Neymar (Santos FC). Der verletzungsanfällige Neymar hatte sich zuletzt mehrfach enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für Länderspiele Brasiliens gezeigt. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Oktober 2023 gegen Uruguay. Nationaltrainer Carlo Ancelotti will seinen endgültigen Kader am 18. Mai bekanntgeben.