Mann mit Messer schwer verletzt – Polizei fahndet nach Täter

Nach einem Messerangriff im Stadtteil St. Georg fahndet die Hamburger Polizei nach dem Täter. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung im Hamburger Stadtteil St. Georg ist ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der etwa 40-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es vom Lagezentrum der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann eine Frau berauben wollen. Ein anderer Mann sei hinzugekommen und habe den angeblichen Räuber niedergestochen. Der vermeintliche Helfer sei geflüchtet. Vermutlich gehörten alle Beteiligten zur Drogenszene.

Die Polizei setzte bei der Fahndung nach dem Messerstecher einen Hubschrauber ein. Da Schuhe des Tatverdächtigen gefunden worden seien, wollten die Beamten die Suche mit einem Hund fortsetzen.

Zunächst hatte die «Hamburger Morgenpost» über die Tat berichtet.