SSW-Vorstand nominiert Fraktionschef als Spitzenkandidat

Dirschauer wurde vom Landesvorstand des SSW zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027 nominiert (Archivbild). Axel Heimken/dpa

Steinbergkirche (dpa/lno) –

Der Landesvorstand des SSW hat den Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Christian Dirschauer, zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. Die Nominierung bei der Klausurtagung am Wochenende in Steinbergkirche sei einstimmig erfolgt, teilte die Partei der dänischen und friesischen Minderheit mit.

Dirschauer habe ein klares soziales und regionales Profil und sich seit 2020 im Schleswig-Holsteinischen Landtag als einer der profiliertesten Politiker etabliert, sagte die SSW-Landesvorsitzende Sybilla Nitsch. Zudem sei er als ehemaliger Landesvorsitzender fest im Südschleswigschen Wählerverband und der dänischen Minderheit verankert.

Mit dem 45-Jährigen gehe der SSW optimistisch in diese Wahl, sagte Nitsch. «Unser Ziel ist es, das gute Ergebnis von 2022 zu wiederholen.» Bei der Wahl erreichte die Minderheitenpartei 5,7 Prozent der Zweitstimmen. Ihr bis dahin bestes Ergebnis hatte die von der Fünf-Prozent-Hürde befreite Partei 1950 mit 5,5 Prozent erzielt.

Die Spitzenkandidatur des SSW zur Landtagswahl wird endgültig von den Delegierten des Landesparteitages am 26. September in Harrislee beschlossen. Die endgültige Liste des SSW zur Landtagswahl wird auf einem außerordentlichen Landesparteitag am 5. Dezember in Schleswig gewählt.