Mann kracht mit Auto gegen Bäume – lebensgefährlich verletzt

Celle (dpa/lni) –

Ein 25-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Celle gegen zwei Bäume gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war am Sonntag auf der Kreuzung einer Kreisstraße bei Lachendorf nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Kollision mit den Bäumen schleuderte das Auto zurück auf die Straße. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Fahrzeugwrack, er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar, laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der 25-Jährige betrunken war. Der Schaden liegt demnach im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.