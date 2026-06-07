Ausfahrt verpasst – Sattelzugfahrer fährt auf A27 rückwärts

Ein Sattelzugfahrer ist mit seinem Fahrzeug rückwärts auf der Autobahn gefahren und hat einen Unfall verursacht. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Achim (dpa/lni) –

Ein 58-Jähriger ist mit seinem Sattelzug rückwärts auf der Autobahn 27 bei Achim im Landkreis Verden gefahren und hat einen Unfall verursacht. Der Mann hatte am Samstag im Bremer Kreuz die Ausfahrt auf die A1 in Richtung Osnabrück verpasst und setzte deshalb zurück, wie die Polizei mitteilte.

Bei dieser Aktion sei er zunächst auf das Auto eines 39-Jährigen aufgefahren, das hinter dem Sattelzug stand. Dieses Fahrzeug wurde dadurch den Angaben zufolge auf das Auto einer 52-Jährigen geschoben. Durch den Verkehrsunfall sei die 38 Jahre alte Beifahrerin im ersten Auto leicht verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete gegen den Fahrer des Sattelzugs Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Ermittlungen dauern an.