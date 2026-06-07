Mastbruch nach Zusammenstoß vor Helgoland – Crew unverletzt

Helgoland (dpa/lno) –

Ein Segelboot ist in der Nacht vor Helgoland mit einem Museumsschiff kollidiert. Die Besatzung des ehemaligen Feuerschiffes der Position Elbe 1 «Bürgermeister O’Swald II» habe sofort die umliegende Schifffahrt über den internationalen Not- und Anrufkanal informiert, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Die Besatzung des 11,50 Meter langen Seglers, ein Mann und eine Frau, blieben unverletzt. Allerdings war der Mast ihres Bootes unter voller Besegelung durch die Kollision gebrochen.

Die Seenotretter der DGzRS-Station Helgoland und die Besatzung der «Neuwerk», eines Mehrzweckschiffs der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), brachten das Sportboot und seine Besatzung in den Hafen. Zur Ursache der Kollision hat die Wasserschutzpolizei Helgoland Ermittlungen aufgenommen.