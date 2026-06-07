Transporter bleibt in Tiefgarage stecken – Fahrzeug zu hoch

Ein Transporter ist in einer Tiefgarage stecken geblieben, weil das Fahrzeug zu hoch war. Der Fahrer war laut Polizei sturzbetrunken. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Verden (dpa/lni) –

Ein sturzbetrunkener Fahrer ist mit seinem Transporter in die Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Verden gefahren und stecken geblieben. Laut Polizei hatte der 39-Jährige am Samstag wohl versucht, die physikalischen Gesetze zu umgehen: Denn der Lieferwagen hatte eine Höhe von 2,6 Metern, die maximale Einfahrthöhe war mit 2,0 Metern an der Zufahrt ausgeschildert, wie die Polizei mitteilte. Das konnte nicht passen – und es passte auch nicht.

Der Fahrer stieß laut Polizei mit dem Dach seines Transportes gegen diverse Aufbauten. Kabellage, Leitungen und Schutzgitter wurden beschädigt, es ging nicht mehr vor und zurück. Nur mit sehr viel Mühe konnte das Fahrzeug laut Polizei aus der Tiefgarage geborgen werden. Die Luft wurde aus den Rädern gelassen, um den Lieferwagen ein wenig abzusenken.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, wie es hieß. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.