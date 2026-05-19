Maiwetter bleibt launisch in Niedersachsen

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt auch zur Mitte der Woche wechselhaft, es wird aber zunehmend wärmer. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet zur Wochenmitte wechselhaftes Maiwetter mit Regen, einzelnen Gewittern und zeitweise Nebel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es nachts gebietsweise neblig werden. Örtlich sind Sichtweiten von weniger als 150 Metern möglich.

Nach Auflösung der Nebelfelder zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Schauer auf, vereinzelt sind Gewitter möglich. Besonders im Süden und Osten Niedersachsens könnten diese von Böen bis etwa 55 Kilometer pro Stunde begleitet werden. Ab dem Nachmittag setzt von der Ems her länger anhaltender Regen ein. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig. Laut DWD ziehen von Südwesten her erneut Regenfälle durch, die sich ab Mittag zunehmend schauerartig verstärken. Örtlich sind kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen an der Nordsee bei etwa 17 Grad, sonst bei 19 bis 21 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der von Süd auf West dreht.