Autos stoßen auf Kreuzung zusammen – zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung überschlug sich ein Auto, eine Frau wurde eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Getelo (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Getelo in der Grafschaft Bentheim sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Eine 38 Jahre alte Frau wurde aus ihrem Auto befreit, sie erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt, Angaben zu Alter und Geschlecht lagen zunächst nicht vor. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Die beiden Autos stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen, dabei überschlug sich einer der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Darin wurde die 38-Jährige eingeklemmt. Der Einsatz von Polizei und Rettungsdienst dauerte an.